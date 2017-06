Jorge Glas: "Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado"

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, confesó hoy durante una entrevista con Diego Oquendo de Radio Visión que en el país hay un golpe de estado en proceso.

“Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado. Es un golpe de Estado en marcha. Yo no soy paranoico. Y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos, porque no me pueden encontrar nada a mí y no tienen la valentía de acusarme de algo. Mis manos están limpias”, dijo Glas en la entrevista que sostuvo hoy 14 de junio de 2017.

El Vicepresidente también habló de los escándalos de corrupción en que lo quieren vincular.

“Estoy esperando que avancen todas las investigaciones, no puede haber un hecho que no se investigue. Así ha sido toda mi vida. Como no han sido capaces de encontrar una sola prueba que me involucre en nada, se inventaron la cantaleta de la responsabilidad política de la que también voy a hablar”, explicó Glas.

Glas pidió ser invitado a comparecer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para hablar sobre el caso Odebrecht y espera tener un ambiente de respeto cuando vaya a la Asamblea para exponer su participación en la construcción de obras de infraestructura.

“La responsabilidad política está escrita en la Ley. Yo le acepto la responsabilidad política en la designación, caso Carlos Pareja Yannuzzelli, ahora Capaya, confiamos en él. Pero mi mayor responsabilidad política era la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y ahorrarle USD 300 millones al país”.

Glas también lamentó la detención e investigación de su tío, Ricardo Rivera, por supuestos actos de corrupción.

“Por supuesto que sigue siendo mi tío, no lo voy a negar. 10 años que no trabajo con él. Lo veo para el 1 o 2 de enero en una reunión familiar. Yo no me entero que tiene cuentas en paraísos fiscales. Aquí hay una intencionalidad de odio para afectar a nuestro Gobierno”.

