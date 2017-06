Rafael Correa reaccionó a críticas contra el CPCCS

El expresidente Rafael Correa reaccionó a las críticas que han surgido contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la designación del contralor Carlos Pólit.

Correa aclaró que a partir de la Constitución, las autoridades de control se eligen a través de concursos públicos y no directamente por este organismo.

El exmandatario resaltó que ahora estos cargos ya no se designan a dedo no conveniencia, como sucedía en gobiernos anteriores. Por lo que rechazó la frágil memoria e hipocresía de las personas que se han pronunciado al respecto.

Correa publicó su opinión en su cuenta de Facebook y escribió lo siguiente:

“¡Cuán frágil es la memoria y cuánta hipocresía existe! Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no sirve para nada por haber “elegido mal” al contralor. ¿Se acuerdan que la primera elección de Carlos Pólit fue por el Congreso de la partidocracia? La verdad es que el contralor Pólit tenía un currículum vitae impresionante, incluyendo representaciones a nivel mundial. ¿Recuerdan cómo el fiscal elegido al inicio de mi gobierno por la partidocracia fue el que quedó en QUINTO lugar? ¿Recuerdan que de la terna enviada por el presidente para superintendente de bancos el Congreso de la partidocracia escogió al ÚLTIMO, ya que este señor amarró con Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano, a tal punto que presenta su nombre Gilmar Gutiérrez, y luego se fueron a chupar al hotel Colón para “celebrar” la “designación”? Con la nueva Constitución las autoridades de control se eligen por concursos públicos, a cargo de comisiones ciudadanas -no directamente del Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Carlos Pólit sólo tuvo una impugnación, que no fue acompañada de ningún documento, por lo que fue desechada. ¿Que el sistema puede mejorar? ¡Por supuesto! Pero al menos las autoridades de control ya no son designadas a dedo por el organismo más político, el Congreso, y ya no se reparten la Patria cual botín entre piratas. ¡Prohibido olvidar!”

