Corea del Norte amenaza con destruir Nueva York

Corea del Norte respondió con dureza a un comentario escrito en enero por Donald Trump sobre la incapacidad de Pionyang de alcanzar con sus misiles el territorio de EE.UU., informa ‘Newsweek’ con referencia al periódico norcoreano ‘Rodong Sinmun’.

El medio estatal de Pionyang ha publicado un artículo en el que se refiere a un tuit que escribió Trump en enero, poco antes de ocupar el cargo del presidente, en el que aseguraba que los planes de Corea del Norte de desarrollar misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar EE.UU. “no se llevarán a cabo”.

“Trump se jactó a comienzos de año afirmando que el acceso final de la República Democrática de Corea del Norte a las armas nucleares que puedan alcanzar el continente de EE.UU. nunca ocurrirá”, reza el artículo, que añade que “las pruebas de las armas estratégicas realizadas por Corea del Norte han demostrado claramente que el tiempo de la prueba de misil balístico intercontinental no es en absoluto muy lejano”.

Asimismo, el medio recordó que Corea del Norte “está a unos 10.400 kilómetros de Nueva York” y destacó que “hoy en día no es una distancia larga para un ataque”

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017