Food Truck participarán en sorteo de espacios en Quito

Este sábado 10 de junio de 2017, se realizará en Quito el sorteo de espacios públicos para establecimientos denominados como Food Truck.

El sorteo se realizará en el Salón de la Ciudad, calle Venezuela y Espejo, con cerca de 30 personas que registraron su giro de negocio entre el 31 de mayo hasta el 2 junio en el balcón de servicios ciudadanos Bicentenario (Av. Amazonas y Av. La Prensa, antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, arribo internacional).

Para este cita, los postulantes inscritos deberán asistir personalmente, de lo contrario no podrá participar de la ronda de sorteo. El Municipio de Quito pide puntualidad para proceder con el sorteo, si los postulantes no llegan a la hora determinada o no asistan serán eliminados de la lista.