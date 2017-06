Comunidad hispana indignada por hombre estrangulado en Texas

En la comunidad hispana ha causado indignación la muerte de John Hernández, de 24 años tras ser estrangulado por el esposo de una oficial de policía en Texas. Este incidente ocurrió el pasado 28 de mayo.

De acuerdo al reporte de los fiscales, Hernández, quien tiene ascendencia mexicana y es residente en EE.UU., bajo efectos del alcohol, orinaba en las afueras de un restaurante cuando fue abordado por Terry Thompson, esposo de la oficial de policía Shauna Thompson.

A través de un video de un aficionado muestra cómo Thompson se mantuvo encima de Hernández hasta ya no moverse.

De acuerdo con un reporte de la BBC, un tribunal en Houston acusó a Terry y Shauna Thompson de asesinato por la muerte de John Hernández.

La defensa de Thompson señala que en realidad fue Hernández el agresor y la persona que provocó el enfrentamiento.

La falta de oxígeno provocó la muerte cerebral de Hernández, quien fue dado por muerto tres días después del incidente.

Testigos del hecho relataron a la cadena estadounidense CBS que Hernández fue “neutralizado rápidamente” por Thompson, quien lo comenzó a golpear y lo mantuvo en posición de estrangulamiento por varios minutos.

El acusado no fue arrestado inmediatamente después del incidente y permanece en libertad, a la espera del juicio que se llevará adelante en Houston. Scot Courtney, abogado de los acusados, dijo que Hernández fue en realidad el agresor.

El abogado añadió que su cliente no tenía la intención de matar a nadie y que la pareja recibe amenazas desde entonces.

Indignación en la comunidad hispana

Miembros de la comunidad latina de Texas y de la familia de Hernández marcharon este miércoles por el centro de Houston exigiendo una detención de los Thompson y una investigación independiente sobre lo sucedido con Hernández.

En redes sociales, otras organizaciones civiles en otros estados de EE.UU. también exigen justicia por la muerte de Hernández desde redes sociales usando la etiqueta #JusticeForJohnHernandez.

#JusticeForJohnHernandez -An evening vigil in his honor. Johnny #Presente pic.twitter.com/M3CHRj9Cvm

— Lupe Méndez (@thepoetmendez) June 8, 2017