Máquina permite comprar 'Me Gusta' en Instagram

En Rusia crearon una máquina que permite comprar ‘Me Gusta’ para las publicaciones en Instagram.

Esta máquina han sido instalada en un centro comercial de Moscú, que además de permitir imprimir fotos en papel, se pueden comprar ‘Me Gusta’ para tus publicaciones.

El usuario de Twitter Alexey Kovalev, señala que se pueden comprar 100 seguidores por $1,75 y el “Me Gusta” por un dólar, de acuerdo con el sitio omicrono.

Russia takes the worst excesses of capitalism to the extreme, so here's a vending machine in a mall for buying Likes for your Instagram pics pic.twitter.com/ZZt189opgd

— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) June 5, 2017