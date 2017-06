Gustavo Quinteros: Todavía tengo chance de clasificar

El DT de la Selección Ecuatoriana, Gustavo Quinteros, manifestó que confía en que Ecuador logrará la clasificación al Mundial de Rusia 2018, a pesar de que la Tri atraviesa un momento difícil, pues está en el sexto puesto de las eliminatorias con 20 puntos.

​”Con ocho puntos se llega al Mundial, quizá no dentro de los cuatro pero sí al quinto lugar en el que el repechaje es muy favorable a los equipos sudamericanos”, dijo Quinteros en entrevista con Radio La Red de Quito.

El estratega señaló que jamás pensó en renunciar y que su labor llegará hasta el final de las eliminatorias ya que la meta es clasificar.

​”No sé porque tengo que abandonar si todavía tengo chance de clasificar. Hasta hace pocos meses Ecuador estaba en la zona de clasificación al Mundial. No me pasa por la cabeza que un profesional serio pueda irse de un proceso”, aseveró el estratega.

Ante las críticas que ha recibido por dirigentes de otros clubes, Quinteros afirmó que no le afectan ese tipo de comentarios. “No me afectan las declaraciones que hagan dirigentes de clubes, porque otros que me apoyan son los mejores dirigentes del fútbol ecuatorianos. Son los que clasifican a las copas”, dijo el DT.