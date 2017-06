Ashley Graham reveló que fue víctima de acoso sexual

Ashley Graham, reconocida modelo estadounidense confesó que fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente en una entrevista para la revista Glamour.

Graham, de 29 años, detalló su desagradable experiencia que vivió al iniciar su profesión, se trata de una situación incómoda de acoso donde la modelo pudo escapar a tiempo.

La también empresaria contó que: “Hubo un incidente en el set de una campaña en la que estaba trabajando cuando tenía 17 años. Nunca he contado esta historia. Había un ayudante de fotografía al que yo le gustaba.

“Me llevó a un vestidor. Y yo estaba como: ‘¿Qué?’. Pensaba que iba a enseñarme algo. Me empujó y me mostró el pene. ‘Tómalo’. Y yo le dije: ‘¡No! Me puse muy nerviosa, pero, por suerte, estaba cerca de la puerta y me fui corriendo”, según la modelo

A pesar de que Graham salió ilesa del ataque del acosador, se lo encontró tiempo después en diferentes eventos, incluso conoció a una mujer que tenía una relación con él, pero nunca le contó lo sucedido.

Este hecho provocó un trauma en la modelo, es un suceso que nunca olvidará, sin embargo se prometió: “no volver a permitir que me manipularan para hacer algo que yo no quisiera hacer”.

