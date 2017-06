Lenín Moreno: Odebrecht "hizo de las suyas" en Ecuador

El Presidente Lenín Moreno se refirió a la lista de Odebrecht durante la Sesión de Gabinete Ampliado desde Babahoyo, este 2 de junio de 2017. Dijo: “parece que durante su estadía en el Ecuador (Odebrecht) hizo de las suyas”.

Moreno indicó que se ha ofrecido al Fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno, toda la ayuda y el contingente para la investigación, como se prometió desde un inicio por parte del Gobierno Nacional.

“Había manifestado en mi Mensaje a la Nación que iba a haber una lucha frontal contra todo tipo de corrupción, y esta es una forma de comprobarlo. La única manera de lograr que exista independencia de funciones es que departe del Ejecutivo se de a todas las instancias toda la libertad para que puedan actuar libremente”, indicó.

El Presidente indicó que los cinco detenidos por el caso Odebrecht, es el resultado del viaje del fiscal Baca hacia Brasil, para obtener la información del caso y comunicar al Gobierno para iniciar las acciones.

Fiscalía informó que hay cinco detenidos por caso Odebrecht

Dirigiéndose a los funcionarios que lo acompañaban, el Mandatario dijo: “No lo tomen como una amenaza, sino como advertencia que nos da las circunstancias y el tiempo para ser excesivamente escrupulosos en el manejo de los recursos públicos, porque no se olviden que no solo los ministros caen en estos procesos por haber sido corrompidas, sino por no tener el debido cuidado al momento de cumplir los procedimientos.

Moreno indicó que las investigaciones continúan.