Medios de Orlando reportan incidente con hombre armado en aeropuerto

Un incidente con hombre armado se reportó esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Orlando, según reportan medios locales como The Orlando Sentinel.

Al momento, lo único que se ha confirmado es que se trata de un hombre y que se encuentra en el área de los concesionarios de alquiler de automóviles.

La llamada de emergencia a las autoridades se registró a las 7:24 de la noche de hoy. Un empleado relató a uno de los canales de televisión de Orlando que escuchó detonaciones. A los empleados les pidieron mantenerse cerrar sus áreas y ocultarse debajo de counters.

Se informa que las autoridades tratan de negociar con el hombre para que baje el arma. Al momento, los reportes apuntan a que este no ha hecho daño a nadie, ni a sí mismo.

