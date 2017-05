Niña acusó a su profesora de cometer un "crimen de guerra"

La respuesta de una niña, plasmada en una planilla en la que que le pidieron llenar con sugerencias para mejorar las cosas en su escuela, se volvió viral en redes sociales luego de que Mason Cross-su padre- la compartiera en su Twitter. Según la pequeña, su profesora es culpable de “crímenes de guerra”.

La hija de Bell criticó la política de castigar a toda la clase por el mal comportamiento de un solo alumno, y citó los Convenios de Ginebra, un conjunto de acuerdos que regulan el derecho internacional humanitario, informa la BBC.

Cuando la niña fue consultada sobre qué podría mejorar su profesora escribió:

No usar el castigo colectivo, puesto que no es justo para las personas que no hicieron nada, y bajo los Convenios de Genva es un crimen de guerra

Luego, Bell publicó una imagen de la respuesta de su hija en su Twitter con el siguiente comentario, con un toque bromista:

No estoy seguro si debo castigarla o comprarle un helado

La foto compartida por Bell que muestra la sugerencia de la niña escrita en lápiz supera los 500.000 “me gusta” en Twitter.

My daughter actually submitted this feedback at school. Not sure if I should ground her or buy her ice cream… pic.twitter.com/4v8Gjb9riv — Mason Cross (@MasonCrossBooks) May 25, 2017

Posteriormente, Bell escribió otro mensaje en la red social en el que aclara que: “mi hija piensa que su profesora es estupenda (…) Es solo en este aspecto del sistema judicial educativo que ella tiene un problema”.



I should clarify that she thinks her teacher is awesome – it's just this aspect of the educational justice system she has an issue with. — Mason Cross (@MasonCrossBooks) May 25, 2017

Luego del revuelo que causó la publicación del escritos, los usuarios de Twitter señalaron que la pequeña no debía ser castigada por su padre y que merecía el helado. Ante la petición de los internautas, Bell publicó una foto de su hija sosteniendo dos helados: “La gente ha hablado”, tuiteó.