Cevallos se compromete a trabajar por la seguridad ciudadana

La noche de ayer, 24 de mayo, el presidente Lenín Moreno nombró oficialmente a José Francisco Cevallo, presidente de Barcelona SC, como Gobernador del Guayas. Esto se realizó durante el acto de Posesión Popular y presentación de Gabinete de Gobierno de Moreno en el Palacio de Carondelet.

Hoy, 25 de mayo, Cevallos ofreció una rueda de prensa en la que mencionó que desde su despacho, su principal objetivo será mejorar la seguridad ciudadana con trabajo en equipo. “Le pondremos la misma pasión que cuando fuimos futbolistas” y que se mantendrá en diálogo con el alcalde de Guayaquil. Jaime Nebot.

Gobernador @panchocevallosv dialogó con los medios de prensa en el Salón Simón Bolívar. pic.twitter.com/Bfe49oWnt5 — Gobernación Guayas (@GoberdelGuayas) May 25, 2017

Vale recordar que el pasado 23 de mayo, Cevallos aclaró que no abandonará sus funciones en el club. “Voy a seguir como presidente de la institución. No me impide estatutariamente ni reglamento alguno”, dijo en una rueda de prensa.

El gobernador del Guayas dijo que no se pretende desligar de Barcelona SC y que “seguiremos pendientes del club”.

Cevallos fue designado Ministro de Deportes, en 2011, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Si José Francisco Cevallos se vincula al Gobierno esto no afectaría su continuidad en Barcelona. pic.twitter.com/oDRvn0B5nR — REVISTA BSC (@RevistaBSC) May 23, 2017

RELACIONADO