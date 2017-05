La reacción de los excompañeros de Sebastián Caicedo

Siempre te llevare en mi corazon por la gran persona q eras… yo en serio lo se xq te conoci y te convertiste en mi AMIGO… q dura noticia, aun me parece mentira, solo Dios sabe porque pasan las cosas solo puedo decir q siempre te tendre presente como uno de los amigos q no esperabas encontrar, pero q siempre te sacaba una sonrisa… te quiero muchooo… y es solo un hasta luego… xq nos veremos alla con papa Dios… que bestia loco nos haras mucha falta 😢😢😢

