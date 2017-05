Correa cuestionó a la prensa en su último enlace ciudadano

Este sábado, durante el último enlace ciudadano del Presidente saliente, Rafael Correa Delgado, cuestionó la función de la “prensa comercial”, a la que se ha tenido que enfrentar como uno de los más grandes adversarios durante su período presidencial. Asimismo, invitó a la ciudadanía a esclarecer la diferencia entre la “libertad de prensa y libertad de empresa”.

¿Cómo se quiere legislar desde los titulares de la prensa?, indagó. “Debemos ser objetivos, no podemos inventar cosas, debemos ser muy rigurosos. Gente que se creen dueños del país, y se creen con derecho poner el programa del gobierno. Sentencian en sus titulares, no en los tribunales, eso no fortalece la democracia, eso atenta contra el estado de derecho”, añadió.

Sobre el tratamiento a la Ley de Comunicación, que se ha dado en los últimos días, precisó: “Estoy observado estos últimos días, toda esa campaña mediática para bajar la Ley de Comunicación. Pareciera que la Ley de Comunicación es el principal problema del país. ¿Para alguno de ustedes ha sido problema la ley de comunicación? Lean los titulares”.

De esta forma invitó a los jóvenes estudiantes a informarse correctamente: “Yo veo una arremetida de la prensa mercenaria, para que ellos sean de nuevo, los que imponen el programa de gobierno, los que imponen la agenda legislativa. Es interesante. Ojalá que los chicos de periodismo, de ciencias políticos, de ciencias sociales estudien esto. Cómo la prensa nos ponen las prioridades”.

“Esto es importante. Vamos a terminar en esta última parte del enlace, recordando la principales mentiras que impuso la prensa corrupta, nuestra más grande adversaria estos años. Yo no como cuentos a estas alturas. Como cualquier grupo humano hay periodistas que dejan la vida por cumplir su poder y hay periodistas “rocola”, les dan una moneda y tocan el disco que les pidan”, prosiguió.

Entre ellos, se refirió al: “Inexistente holocausto de tiburones, supuesta eliminación de derechos de los uniformados, calificación del golpe de estado como show mediático, censo agropecuario tergiversado como “areteo”, distorsionar la ley de aguas, desinformación de los medios que llevó al levantamiento de médicos, cuestionamiento a la ley de comunicación”. Por mencionar algunos de los temas, que se cuestionaron durante la transmisión de un video.

“Ojalá con todo respeto, la próxima legislatura no caiga en la trampa, no se deje poner las prioridades y la agenda legislativa por parte de una prensa mafiosa que se representa a ella misma, a sus intereses. Recuerden asambleístas que son representantes del pueblo ecuatoriano y no de lo que diga la prensa mercenaria”, puntualizó.