Rubén Blades le respondió a Nicolás Maduro

El cantante panameño Rubén Blades respondió este jueves a las declaraciones que un día antes había manifestado el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre el artista.

El mandatario venezolano había manifestado en una reunión con el Consejo de Ministros, retransmitido a través de la televisión gubernamental, que Blades niega sus raíces latinoamericanas. “Lo lamento, Rubén Baldes que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes en los (años) setenta y ochenta y que hoy hacemos revolución en América Latina”, dijo.

Y Maduro se comparó con el personaje del tema musical de Blades ‘Pablo Pueblo’, al decir que: Yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste?; y yo no sé si tú eres Pablo Rico ahora y te olvidaste de tus raíces”.

Blades no tardó en responderle a través de las redes sociales. “Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”.

Y añadió: ¿Qué quiere decir al llamarme “Pablo Rico”? El asunto no es determinar quién es rico o no; el asunto es determinar si esa riqueza se obtuvo en base a la infelicidad de otros, o de forma deshonesta. Pablo Pueblo jamás vivió en el palacio en el que vive usted, ni existió rodeado de lujos, ni actuó como un emperador, como lo hace usted… ¿con el dinero suyo?.

No es la primera vez que Blades critica a Maduro por su forma de gobernar lo que le ha valido una serie de acusaciones por parte del mandatario.

Blades también criticó la ideología de Maduro a quien le dijo que no es de izquierda. “Las acciones suyas no son el reflejo de su discurso. Usted no es de izquierda y de hecho sus acciones le han hecho mucho daño al concepto de la Izquierda. La ha despojado de su nobleza ideológica y la ha convertido en una parodia, un circo de bufonadas”, escribió.

Y concluye que “a pesar de mis errores, cometidos y por cometer, mi aporte en el balance final no incluirá muertos ni heridos, ni una economía destruida, ni un país en caos y en ruinas”.