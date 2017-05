Niño pide perdón a profesor por su mal rendimiento académico y la carta se vuelve viral

“Perdón profe, es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar, porque no se hablar en castellano”. Esas fueron las palabras que un niño le escribió a su profesor, para disculparse por su bajo rendimiento y que se volvió viral luego que fuera compartida en las redes sociales.

El hecho ocurrió en Buenos Aires, en una escuela del barrio de Recoleta, donde el alumno se expuso frente a su profesor por las dificultades que enfrentaba en su clase.

El rector del colegio Sarmiento, Paul Dani, detalló al diario Clarín que la carta fue escrita por un niño migrante, cuyo idioma nativo no es el castellano, por lo que están realizando talleres para reforzar el nuevo idioma en sus alumnos.

El profesor que hizo pública la carta, Manuel Becerra, trabaja en el taller de fortalecimiento de segunda lengua en el recinto educacional lo que generó una gran repercusión en las redes.

Un pibe, de motu proprio, le escribió esto a un docente al no poder resolver una prueba. Vení a decirme que no está aprendiendo. pic.twitter.com/zFOVSm2Rcu — Manuel J. Becerra (@CheMendele) May 17, 2017

“Perdón profesor por no competar es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porq no se ablar mucho en castellano solo en guaraní te pido una disculpa profe perdón. Espero que me entienda profe porque es muy difisil empezar de 0 en otro pais (sic)” decía la nota.

Becerra detalló a medios argentinos que “los niños que tienen problemas de lectura y escritura los tienen por causas diferentes: cuando detectamos esto, empezamos a pensar que una experiencia posible era la enseñanza del castellano como segunda lengua”.

Sobre lo sucedido con la nota, el profesor afirmó que “el chico presentó esta nota y la escuela no se quedó paralizada sino que todos los adultos intervinieron de manera correcta, y diseñamos este dispositivo” de taller.