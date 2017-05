Consejos para ser más productivo en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mercado. Es por ello que debes aprovechar ciertas características que otras opciones de mensajería no incluyen, y aprender a usarlas puede volverte más productivo en tus conversaciones.

Te presentamos ciertos consejos para que seas más productivo en WhatsApp:

1-.Anclar chats: Ésta es una de las últimas novedades que WhatsApp implementó para todos los usuarios, y consta básicamente en poder fijar un chat en la parte superior de las conversaciones para no perderlo cada vez que van llegando mensajes nuevos que no atendemos. De esta forma podemos organizar las conversaciones más importantes para estar siempre alerta y no perdernos ningún detalle.

¿Cómo lo hago? Lo único que tenemos que hacer para poder anclar un chat es lo siguiente: Mantén presionada la conversación que quieres fijar hasta que quede marcada con una paloma de color verde. Luego selecciona el pin de color blanco que se encuentra en la parte superior de la pantalla, según recomienda el sitio unocero.

En ese momento quedará anclada la conversación y podrás identificarla debido a que contará con el mismo pin en color gris en la parte derecha de la conversación debajo de la hora del último mensaje. Recuerda que sólo puedes anclar hasta 3 chats, pero puedes desfijarlos y fijarlos cuantas veces quieras.

2-.Sepa quién ha leído tus mensajes: Saber quién ha leído tus mensajes enviados es relativamente sencillo en WhatsApp. Recordemos que un solo visto de color gris significa que el mensaje ha salido de tu teléfono y ya está en los servidores para ser entregado al destinatario.

Dos vistos de color gris quiere decir que el mensaje ha sido recibido en el dispositivo del destinatario pero no ha sido leído por el mismo, dos palomitas de color azul quieren decir que el destinatario ha visto tu mensaje.

En un grupo pasa algo similar, sin embargo, solo podremos ver las flechas de color azul cuando todos los miembros hayan entrado a ver tu mensaje, y de igual forma pasa con los dos vistos de color gris.

Para poder saber quién ya te leyó o recibió tu mensaje en un grupo basta con seguir los siguientes pasos:

Entra a la conversación del grupo y presiona el mensaje que enviaste y del cuál quieres saber el estatus. Una vez seleccionado el mensaje escoge el símbolo de información (la i encerrada en un círculo) y te dirá cual de todos los participantes del grupo ha recibido y leído tu mensaje.

3-.Mensajes destacados: Una interesante función de WhatsApp que es difícil encontrar en otras opciones de mensajería es la de guardar mensajes destacados, muy útil si quieres guardar información valiosa como la contraseña de un servicio, las placas de tu auto, el número de tu pasaporte o cosas similares que has pedido a través de WhatsApp.

En esta opción puedes guardar como destacados cuantos mensajes quieras y pueden ser tuyos o de cualquier otro contacto, para hacerlo basta con seguir estos pasos:

Accede a la conversación donde se encuentra el mensaje de tu interés, después deja presionado el mensaje que quieres marcar como destacado. Una vez seleccionado aparecerán varias opciones en la parte superior de la pantalla, selecciona el ícono de estrella que aparece ahí.

Listo, el mensaje se marcará como destacado con una estrella en la parte inferior derecha justo a un costado de la hora en que se envió el mensaje.

Para ver todos tus mensajes destacados accede a la pantalla principal, ve a las opciones y selecciona “mensajes destacados”, ahí podrás ver todo lo que has marcado con una estrella y podrás acceder a esa parte de la conversación, pero si el mensaje es borrado o si eliminas la conversación también se borrará de los destacados.

4-.Crea un acceso directo de tus conversaciones: Si tienes alguna conversación concurrida e importante seguramente te interesa crear un acceso directo a esa conversación para evitar tener que abrir la aplicación de WhatsApp cada vez que quieres escribir en ella.

La forma más sencilla de hacerlo es:

Entra a la aplicación y selecciona el chat al que quieres crear un acceso directo. Presiona hasta que cambie de color y selecciona los tres puntos en la parte superior derecha o el menú de configuración. Luego selecciona la opción de “Crear acceso directo” y listo, se agregará un acceso directo al escritorio de tu teléfono como la de cualquier otra app que tengas instalada.

5-.Citar un mensaje para responder directo: Otra de las opciones exclusivas de WhatsApp es la de citar mensajes para saber el contexto de tu respuesta, y para ello puedes citar algún mensaje para saber que tu respuesta está basada en ese mensaje.

Si quieres citar un mensaje para responder directo a este sigue los siguientes pasos:

Abre una conversación y deja presionado el mensaje al que quieres responder directo. En la parte superior aparecerá una flecha curvada que apunta hacia la izquierda, selecciónala y después escribe tu respuesta, y listo, tu (s) podrán ver que diste respuesta a tal mensaje, esta opción se puede hacer en un chat grupal o individual.