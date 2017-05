Miley Cyrus posa con un nuevo estilo

La cantante norteamericana, Miley Cyrus, transformó su look mostrándose en la portada de la revista Billboard con una imagen diferente a la que se la ha visto los últimos años.

Miley Cyrus saltó a la fama después de su participación en la producción de Disney llamada “Hanna Montana”. Pero con la intención de resaltar y no ser identificada como la “chica Disney”, transformó su imagen y su look no pasó desapercibido.

Have a Happy Hippie Valentimezzzzz! TBTuesday to my date night with @tywrent!!!!!! It's all about L-O-V-E everyday…https://t.co/vlgw13qlr0 pic.twitter.com/guC9x1JAKs — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2017

Recientemente dio una entrevista a la revista Billboard donde aseguró que deseaba alejarse de las drogas y el alcohol y que incluso desde hace algún tiempo se mantenía sobria.

Las fotografías de la sesión que hizo para la revista de música han conmocionado a sus fans por mostrar un estilo más natural.

"It's a brand new start… a dream come true… in Malibu…" Read more about my new music in @billboard https://t.co/wT8FrbvgSW pic.twitter.com/jqcHuJ6tfd — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) May 4, 2017

"It's supposed to be this hot all summer long. I never would've believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song…" pic.twitter.com/rLPeFDbYwc — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) May 5, 2017

El 11 de mayo se estrenará la canción“Malibú” donde habla de su novio, Liam Hemsworth.

Relacionado: