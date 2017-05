Las exigencias de Justin Bieber para concierto en India

Justin Bieber se presentará este 10 de mayo en Bombay, la ciudad más poblada de India. Según un periodista indio, el cantante tendría grandes exigencias para su estadía.

Arjun S. Ravi publicó en su cuenta de Twitter un documento filtrado que detalla las solicitudes de Justin para hacer su estadía cómoda y placentera en India.

Sobre el transporte. En la lista destaca que Bieber pidió un convoy de 10 automóviles sedán de lujo y dos buses Volvo para transportar a todo su equipo de 120 personas en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

Justin Bieber llegará al estadio Patil de Bombay el día del concierto en helicóptero, el que debe estar a su completa disposición. Además, otro requisito es tener cerca un jet privado para posibles desplazamientos largos.

Para la alimentación de Bieber. El canadiense solicitó tener varios frigoríficos en su camerino con puerta de cristal, no opaca. Estos deben estar equipados con bebidas energéticas y proteicas; y 24 botellas de agua sin gas. También pidió dos litros de leche de almendra.

Bieber exigió un chef con buena reputación que le prepare cinco platos diarios en los cuatro días que estará en India, los que el gastrónomo tiene que ser capaz de titular con sus canciones más conocidas. Pavo orgánico, canguil con sabor a queso cheddar y verduras de temporada también están en la lista.

Entre la seguridad y hoteles. Para la comodidad de Bieber, se reservó tres pisos en dos hoteles de cinco estrellas, con ascensor exclusivo para él y su staff. Y en cuanto a decoración, el cantante solicitó que haya claveles morados en sus habitaciones.

El equipo de trabajo de Bieber recibirá, entre varias cosas, bonos con acceso a los salones de bronceado de la ciudad, malls, restaurantes, cines, casinos, y clubes nocturnos.

De acuerdo con el sitio 24horas.cl, no se ha confirmado ha confirmado que la lista de peticiones del cantante sea real, pero el periodista Arjun S. Ravi es parte de un comunicado de prensa emitido por el mismo equipo de Justin.

Justin Bieber’s India tour rider includes a “Indian Yoga casket”, a jacuzzi and a press release that lists all his demands out for you. pic.twitter.com/afwHpMJHJM

— Arjun S Ravi (@arjun_s_ravi) May 3, 2017