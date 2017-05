Cruz Roja Ecuatoriana condecora a alcalde Mauricio Rodas

La Cruz Roja Ecuatoriana entregó reconocimientos al científico y hematólogo ecuatoriano Fank Weilbauer y al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por apoyar el trabajo que realiza esta institución de atención y ayuda humanitaria.

Gloria Albán, Presidenta Nacional de la Cruz Roja, indicó que el doctor Frank Weilbauer es un destacado científico ecuatoriano, docente y hematólogo dedicado al tratamiento de personas con trastornos de la sangre, que ha publicado más de 20 investigaciones. Fue presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y fundador del servicio de Hematología; ,por lo que se le entregó la medalla de honor Hermann Moeller por los servicios los servicios realizados por este profesional.

De igual forma, en dicha ceremonia, la presidenta de la Cruz Roja del Guayas, Teresa Farah, indicó que el doctor Mauricio Rodas, Alcalde Metropolitano de Quito, ha contribuido en la concientización de la donación voluntaria de sangre y ayudó en el terremoto del 16 de abril de 2016 aliviando así el sufrimiento de cientos de damnificados convirtiéndose además en socio de la acción humanitaria de Cruz Roja, por lo que le entregó la medalla al mérito Luis Robalino Dávila.

“En Ecuador en el año 1910 se fundó la Cruz Roja Ecuatoriana que se ha convertido en un ejemplo de altruismo con un trabajo óptimo que ha sabido administrar de forma eficaz sus recursos llegando a miles de personas, es así que en abril de 2016 tanto en la etapa de respuesta como la de recuperación apoyó a 25.000 familias en Manabí y Esmeradas estas y otras acciones han hecho que los ecuatorianos sientan un profundo respeto, por eso el Municipio apoya las campañas de donación de sangre porque lo que busca la Cruz Roja es salvar vidas”, dijo el alcalde Rodas.

Añadió que: “pocos momentos han sido tan emocionantes como el que he vivido esta noche, porque pienso que la función pública no tiene sentido si no se trabaja en beneficio de los ciudadanos, procurando su bienestar y trabajando con esfuerzo y tenacidad para quienes más lo necesitan”.

Inicios de la Cruz Roja en Ecuador:

Ante amenaza de un conflicto armado con Perú, un grupo de médicos guayaquileños preocupados por la posible necesidad de apoyo sanitario para los heridos, el 22 de abril de 1910, formó la Cruz Roja del Ecuador y fue el 14 de noviembre de este año que el general Eloy Alfaro reconoció legalmente a la institución mediante un decreto legislativo. Es una organización independiente y neutral, auxiliar de los poderes públicos que brindan atención y asistencia humanitaria.