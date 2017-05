Políticos europeos felicitan el triunfo de Macron

Emmanuel Macron ganó hoy, 7 de mayo, las elecciones presidenciales francesas con aproximadamente 30 puntos de ventaja sobre Marine Le Pen, según las primeras proyecciones de los institutos demoscópicos.

Marine Le Pen, excandidata ultraderechista a la Presidencia de Francia, felicitó a Emmanuel Macron, por su victoria, calificándola de “histórica”.

El actual presidente de Francia, François Hollande, aplaudió el triunfo de su futuro sucesor y estimó que su amplia victoria en las elecciones refleja el compromiso de los franceses con los valores republicanos y europeos.

“Su amplia victoria confirma que una gran mayoría de nuestros conciudadanos han querido unirse en torno a los valores de la República y marcar su compromiso tanto con la Unión Europea como con la apertura de Francia hacia el mundo”, dijo el todavía mandatario en un comunicado.

Por otro lado, el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, felicitó a Macron a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. “Felicitaciones a Emmanuel Macron. Contamos con una Francia que contribuya a cambiar la Unión (Europea) para acercarla a los ciudadanos”.

Congratulations to @EmmanuelMacron Counting on France to stay at Europe's heart, changing our Union together to bring it closer to citizens.

— EP President Tajani (@EP_President) May 7, 2017