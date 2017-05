La economía detrás de Bruno Mars

Peter Gene Hernández Bayot, conocido como Bruno Mars se presentará en Quito el 2 de diciembre. El evento se realizaría en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 20:00.

El cantante hawaiano tendría un patrimonio neto, según el portal Moneynation, mayor a US$73 millones. Hasta el 2016, Mars habría ganado US$205 millones. De esa suma de dinero, US$ 25 millones provendrían de sus ventas musicales, US$ 29 millones de YouTube y US$ 155 millones de conciertos.

Sin embargo, el cantante de 31 años pagaría cerca de US$ 86 millones en impuestos y realizaría gastos por US$ 13 millones.

Fuente: El Comercio Perú