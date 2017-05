Mensaje de Adela Noriega en redes sociales es falso

La recordada actriz Adela Noriega, nacida el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México, es una actriz que fue exitosa en los años 90′. Tras mucho tiempo de permanecer en el anonimato, una fotografía hacía referencia de un retorno al medio público, pero todo se trató de una trampa.

“Que tengan una excelente noche… A descansar. Los quiero con el corazón”, se publicó en una cuenta que llevaría su nombre pero de la que no es dueña.

Que tengan una excelente noche… A descansar 😴🙏🏻💫. Los quiero con el corazón 💋 — Adela Noriega (@AdelaNoriegaMex) April 30, 2017

Además, se utilizó otra cuenta falsa, la de la actriz Elizabeth Álvarez esposa del actor Jorge Salinas, para tratar de confirmar esa información.

“Hoy estuve platicando un poco con mi querida Adela Noriega, me dio muchísimo gusto saber de ella, después de tanto tiempo, me estuvo platicando de tales proyectos”, se escribió en la cuenta que no es oficial.

Hoy estuve platicando un poco con mi querida @adela_noriega me dio muchísimo gusto saber de ella, después de tanto tiempo, me estuvo platicando de tales proyectos, más aún no confirmados, y también me confirmó que sus redes sociales son INSTAGRAM: @adela_noriega TWITTER: Adelanoriegamex A post shared by Elizabeth Alvarez (@elizabethalvareztv) on Apr 27, 2017 at 7:38pm PDT

De la vida de Adela Noriega no se conocen detalles, una década ha pasado desde su último papel protagónico.

