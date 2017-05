75% de expresos han pasado revisión en Guayaquil

En comparación con el año escolar 2016, el número de expresos escolares que este año ha cumplido con la primera revisión técnica vehicular (RTV) se incrementó en un 34%, esto decir, 1.555 automotores que prestan servicio de transportación, especialmente, a escolares y colegiales, fueron inspeccionados por la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM).

De acuerdo con el registro de la ATM, el 25% de los expresos que aún falta por cumplir con la primera RTV lo podrá hacer hasta el próximo viernes 30 de junio.

La segunda revisión, de acuerdo con el cronograma de la ATM, se iniciará en agosto y concluirá en noviembre de este año. Se la hará según los dígitos de las placas de los expresos.

El director de Transporte Público de la ATM, Fernando Amador, recordó que “en abril de 2016 se verificaron 1.159 automotores, es decir, 396 vehículos menos de los que se han registrado ahora en abril del 2017. En total, en el 2016 se registraron 2.350 expresos escolares”.

Se cobrará multa

La ATM confirma que sí habrá multas por no cumplir con el calendario de la revisión técnica vehicular, para los dueños de vehículos cuya placa termina en 3 y que debían hacer el trámite en abril.

Esta aclaración la hace la ATM debido a que el jueves pasado, a través de su cuenta de Twitter, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) sostuvo que debido a inconvenientes registrados en su sistema informático dispuso que no se cobre el recargo por calendarización a los dueños de vehículos con placas terminadas en dígito 3.

Sin embargo, la ATM señaló que: “Gracias a los implementos tecnológicos que tiene en su sistema informático la ATM, los usuarios de Guayaquil no han sufrido molestias por las fallas que ha señalado la ANT (Agencia Nacional de Tránsito) y estamos atendiendo con absoluta normalidad en todos nuestros centros de revisión técnica vehicular”, señaló la institución.