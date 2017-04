Joven de 21 años desaparece en Quito

Desde el 24 de abril, Anthony Nelson Zambrano Limones se encuentra desaparecido. Familiares y amigos del joven, de 21 años, realizan una campaña de búsqueda. La última vez que fue visto vestía un jean de color negro, una camiseta café, una chompa negra con rojo y botas café.

Metro se comunicó con la madre del joven, Gloria Limones, quien contó que la última vez que vio a su hijo fue el lunes, 24 de abril, cuando ella lo dejó en la estación del Ecovía Benalcazar.

“Mi hijo y yo íbamos en un vehículo a la universidad donde él estudia y como estaba lloviendo muy fuerte, el tráfico estaba intenso. Luego me dispuse a dejarlo en la parada a las 15h39, según las cámaras del ECU 911 de ese sector”, dijo la señora.

Limones comentó que Anthony le había enviado un mensaje de texto a las 16:13 diciéndole “mami no me siento bien”. Limones dijo que ella le respondió el mensaje pero, según ella, no le llegó porque el celular se le apagó. “De allí no supe más nada de él”, dijo la señora.

“En la tarde como no vi que mi hijo no llegaba a la casa, llamé a sus amigos y nadie sabia nada de él. A las 23h00 llamé al ECU 911 y me dijeron que el teléfono estaba siendo localizado y que la última ubicación era en el centro comercial Montufar (sur de Quito). Aparentemente le robaron el teléfono”, relató la madre de Anthony.

Ante la desesperación de la señora Limones, a las 5h00 del día siguiente, ella se dispuso a presentar la denuncia en la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased). “Ya el caso está en manos de la Policía, están monitoreando todo y hoy (26 de abril) el caso es a nivel Nacional”.

Limones dijo que se encuentra realizando una intensa campaña junto con familiares y amigos para poder encontrar a su hijo. “Yo creo que mi hijo está perdido y pienso que le dieron alguna sustancia en la calle porque me dijo que no se sentía bien, la última vez que lo vi”, señaló Limones.

La familia de Anthony puso a disposición los números 0998266979 /0982413133 para quienes tengan información del joven.