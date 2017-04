Correa habla sobre sanción de la Supercom a 7 medios

Rafael Correa, presidente de Ecuador, habló sobre la sanción a 7 medios de comunicación por censura previa.

Correa se refirió a la línea editorial de los medios y reafirmó que se trató de un caso de censura previa.

Qué bueno que se empoderen los ciudadanos para no ser manipulados. No me vengan con cuentos, ustedes son trabajadores, no se dejen engañar. Deberíamos darnos un baño de verdad, no un baño, permanente verdad.

¿Qué es la línea editorial? La línea editorial es publicar dos semanas, en titulares, una columna de chismografía de un diario amarillista, La Estrella de Panamá, acusado por lavado de activos, donde trataban de involucrar en actos de corrupción al vicepresidente Jorge Glas. Pero esa línea editorial sí nos permite no publicar toda una investigación de un diario serio, con firma del periodista que hizo la investigación, sobre el patrimonio de uno de los candidatos presidenciales: 39 o 49 empresas offshore más los negocios que hizo durante la crisis bancaria de 1999.

No me vengan con cuento, eso no es línea editorial, eso se llama censura previa y se llama manipulación. Y qué bueno que tengamos la Ley de Comunicación, que empodere al ciudadano para defender su derecho, ¡derecho!, a la información. No es algo que ustedes nos otorgan porque son buena gente, entiendan eso. Ahí hay una confusión teórica. Creen que porque los medios de comunicación que, en su mayoría son negocios privados, pueden decir lo que les da la gana, decidir lo que publican y lo que no publican. No, eso se llama manipulación y censura; y qué bueno que la Ley de Comunicación defienda el derecho ciudadano a estar bien informado.