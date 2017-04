Jueza declara culpables a miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción

La jueza Karen Matamoros declaró culpables del delito de calumnia a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, en la denuncia presentada por el contralor general del Estado, Carlos Pólit.

Julio César Trujillo, Isabel Robalino, María de Lourdes Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Alfredo Rodas, Ramiro Román, Juan Fernando Vega y Jorge Rodríguez, todos mayores de 65 años, son los integrantes de esta agrupación.

Matamoros precisó que la sentencia ordena, además, que los procesados deben pedir disculpas públicas. Pero, Pólit a través de su abogado precisó de que en caso la sentencia fuese favorable, renunciaría a continuar con la querella, por lo que solicitó a la jueza dar por extinguida la causa. La jueza aceptó la solicitud y dictó la extinción penal de la acción, según ElTelégrafo.com.

Durante la audiencia y tras conocer la sentencia, Isabel Robalino lo calificó como “un show, si quisieron desistir era que lo hagan ayer”. Indicó que existe “un juego político bajo que no podemos aceptar; se da una sentencia condenatoria, o sea no se reconoce la inocencia nuestra para luego hacer un juego de una baja política para decir: yo contralor desisto de la acción. No lo aceptamos”.

LENÍN MORENO SE EXPRESÓ SOBRE EL CASO

El presidente electo de Ecuador exhortó hoy al contralor general del Estado, Carlos Pólit, a revisar la demanda por calumnia presentada en contra de los miembros de la denominada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) y, al mismo tiempo, demandó a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad en la investigación de los supuestos casos de corrupción.

El pronunciamiento lo realizó a través de su cuenta oficial en Twitter. El Mandatario indicó que es “momento de mayor tolerancia”, por lo que exhortó al Contralor a reexaminar la querella interpuesta contra los integrantes del CNA en respuesta a su inclusión el año pasado bajo la figura del cohecho en una nómina de funcionarios involucrados en un presunto caso de sobreprecio en la compra del terreno para la Refinería del Pacífico, argumentando una supuesta ausencia de fiscalización.



Animo al señor Contralor, Carlos Pólit, a revisar demanda contra @CNACEcuador. Es momento de mayor tolerancia…1/2 — Lenín Moreno (@Lenin) April 20, 2017

… pero también exhortamos a las organizaciones sociales a proceder con mayor rigor y responsabilidad. 2/2 — Lenín Moreno (@Lenin) April 20, 2017

DEMANDA POR SOBREPRECIOS DE LA REFINERÍA DEL PACÍFICO

La Comisión Nacional Anticorrupción presentó una demanda por un aparente sobreprecio en la compra del terreno donde actualmente se construye la Refinería del Pacífico.

El caso fue archivado por la Fiscalía debido a que las pruebas no eran suficientes y la acusación fue calificada como maliciosa y temeraria. Tras ello, Pólit presentó una contrademanda.

En la demanda solicitaban el cumplimiento del artículo 182 del Código Penal. En la normativa se indica: “La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”. Además, solicitaba el pago de una indemnización de 100 mil por cada uno de los 9 demandados por el daño moral causado.