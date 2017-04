Arturo Peniche fue atado para robarle su casa

Arturo Peniche, actor mexicano, fue asaltado por tres delincuentes en su casa la mañana del miércoles, 5 de abril.

En el domicilio, ubicado en la Ciudad de México, se encontraban Peniche y su esposa, quienes fueron atados con prendas de ropa y encerrados en su cuarto de vestir mientras los atacantes cometían el robo.

“Me despertaron abruptamente unos tipos pateando la puerta de mi recámara… entra un tipo se va sobre mí, entonces al tipo lo golpeé en el pecho con las piernas, se cayó detrás de un mueble que tenemos, entra otro, me empiezo a liar con él, luego se levanta el otro, nos empezamos a liar, me amagaron, y ya el tercero me empezó a pegar de las costillas”, declaró el actor al programa‘Hoy’ de Televisa, el 6 de abril.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señaló que los tres sospechosos ya son buscados por la Policía.

Los ladrones huyeron de la casa con: aparatos electrónicos, teléfonos móviles, joyas y dinero en efectivo, que no ha sido cuantificado por las autoridades.

Según la certificación médica, el actor y su esposa presentaron algunas lesiones que no fueron detalladas en el informe de la Procuraduría General de Justicia. De igual forma el equipo de criminalística revisó el domicilio para recolectar evidencias.

Peniche, de 54 años de edad, ha participado en telenovelas como:

‘La indomable’ (1987)

‘La usurpadora’ (1998)

‘Mujeres engañadas’ (1999-2000)

‘Victoria’ (2007-2008)

Recientemente en la serie “Mujeres de negro” (2016).

El actor se sumó a los famosos que en los últimos meses han sido víctimas de robos, como el de casa a los comediantes Eugenio Derbez y Jorge Falcón; y a Adrián Uribe y “El Costeño” en las calles de la Ciudad de México.

Fuente EFE