Ricky Martin celebra la cultura latina en Las Vegas

Ricky Martin suele sentirse en el escenario como un pez en el agua, pero el superastro puertorriqueño admite que sintió nervios esta semana con el estreno de “ALL IN”, su residencia en Las Vegas.

“Debo confesar que esta vez sí estaba nervioso, a pesar de haber tenido más de ocho semanas de enfoque, preparación y mucha disciplina”, dijo Martin en declaraciones compartidas con la AP por su publicista el viernes.

“El primer show salió muy bien y la energía del público proveniente de diferentes partes del mundo fue maravillosa. Yo siempre he sido bien exigente con lo que presento al público y siento mucha calma… tengo mucha paz con lo que ha pasado. La gente salió contenta y eso es lo más importante”, añadió el artista.

La función inaugural de su espectáculo fue el miércoles por la noche en el Park Theater at Montecarlo Hotel & Casino, donde tiene fechas previstas hasta septiembre.

El espectáculo, presentado por Live Nation y MGM Resorts International, incluye a 16 bailarines, una banda en vivo y un escenario multifuncional. Fue dirigido por Jamie King, quien dirigió las giras de Martin “Livin ‘La Vida Loca Tour” (1999) y “Black and White Tour” (2007) y que también ha trabajado con figuras como Madonna, Celine Dion, Britney Spears y Rihanna.

“Es un show bien ecléctico, sexy, pero muy elegante y que además le rinde tributo a Las Vegas”, dijo Martin. “Noventa minutos de pura adrenalina, un carnaval acompañado por un gran espectáculo visual y por supuesto un extenso repertorio de 21 grandes éxitos del pasado y presente como ‘Livin’ La Vida Loca’, ‘Vuelve’, ‘La mordidita’ y ‘Vente pa’ca’, entre otros”.

El cantante expresó que, como latino, quiere “llevar nuestra bandera por todo lo alto” con su residencia en Las Vegas.

“Esto tiene que ser una celebración de lo que es mi cultura ante un público internacional, pero sobre todo un público que no sale de Estados Unidos, por lo que traigo un poco de lo que he visto, de las experiencias y de las influencias que he podido absorber con mis viajes alrededor del mundo”, expresó. “Yo lo único que quiero es romper fronteras y unir culturas. El mensaje es muy claro”.

Martin estará en el Park Theater at Monte Carlo los días 7, 8, 11, 14 y 15 de abril; 23, 24, 27 y 29 de junio; 1 y 2 de julio, y 12, 15, 16, 19, 22 y 23 de septiembre. Los boletos oscilan entre 59,50 y 175 dólares.

