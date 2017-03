Detectan irregularidades en cobro de planilla eléctrica

El Presidente Rafael Correa informó este sábado que se ha evidenciado irregularidades en el cobro de algunos rubros de la planilla eléctrica.

Luego de que una familia con la que compartió el Jefe de Estado le presentó el documento tras notar un incremento en el cobro del servicio.

“Ahí me di cuenta que primero la planilla eléctrica no la entiende nadie, segundo que seguimos cobrando valores de terceros, ya tienen un cupón aparte esos valores de tercero: tasa de recolección de basura, tasa de bomberos, que es de los municipios y no está claro y la gente piensa que es parte de la planilla de luz”, expresó Correa.

Además, el mandatario Nacional destacó que en la planilla existen cobros por gestión de suspensión de 2,50 dólares, gestión de reconexión de 2, 56 dólares y de interés de mora de 0.6.

“En total 4,56 por suspensión, reconexión, mora y nunca le habían cortado la luz a la familia”, dijo Correa.

El Jefe de Estado explicó que detectaron que este servicio se terceriza, para lo cual se contrata un empresa para que corte el servicio a aquellos que no paguen, “y parece que esta empresa, una de las tantas que dan este servicio, ha estado engañando a la Empresa Eléctrica y estafando a los ciudadanos”, apuntó el Presidente.

Correa indicó que se cobra por alumbrado público en sitios donde no cuentan con este servicio, según publica el ciudadano.

“Es decir el costo del alumbrado público lo prorratean para todos los habitantes de una ciudad tengan o no tengan alumbrado público. Eso es imposible, tenemos que devolver esa planta, tómense un poco más de trabajo, el barrio o la cooperativa que no tenga alumbrado público no le pueden cobrar por este servicio”, manifestó el jefe de Estado.

Recargos deberán ser devueltos

Al respecto, el ministro de Electricidad, Medardo Cadena, señaló que “es vergonzoso, lo que ha sucedió con estos cargos que han venido cobrando indebidamente empresas inescrupulosas que han dicho que han realizado suspensiones y reconexiones, cuando en realidad no las han realizado”.

Señaló que ya se están tomando acciones, entre ellas: el uso de herramientas tecnológicas para controla y evitar engaños, la reposición inmediata de los valores que han sido cobrados indebidamente a los usuarios y la terminación inmediata de contratos con las empresas involucradas.

Respeto del alumbrado público, Cadena dijo que se están haciendo los ajustes correspondiente para que aquellos sectores en donde no hay este servicio se les deje de cobrar esta tasa.

El jefe de Estado acotó que si se sigue cobrando por alumbrado público en lugares donde con cuentan con este servicio, él mismo organizará una acción con el Defensor Público para defender a los ciudadanos y que esos valores se devuelvan.

“Esa no es la visión del nuestro Gobierno, a incomodarse un poquito y a cobrar el alumbrado público a los barrios que lo tienen”, aseveró Correa.