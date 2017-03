Cosas que tu pareja jamás te perdonaría

En una relación amorosa es importante aprender a tolerar y sobrellevar ciertas cosas, pero también es necesario saber respetarse entre si a fin de evitar acciones y situaciones que podrían perjudicar y acabar con años de relación.

Es por ello que hay ciertas cosas que entre parejas jamas se perdonan como infidelidades, maltratos físicos y psicológicos y entre otras cosas. Claro que existen excepciones pero, según expertos, la mayoría no perdonan.

De acuerdo con la psicóloga clínica, Ana Lucía Carrión, estas son las cosas que las parejas jamás se perdonarían:

Infidelidad: Según Carrión, muchas parejas no asimilan que su pareja haya estado con otra persona. Sin embargo, hay otras que lo asimilan de otra manera, perdonan y dan una segunda oportunidad.

“Esto ocurre en el caso de las mujeres hacia los hombres por los hijos. Les pregunto a mis pacientes que si están solas perdonan y me responden que no”, dijo la experta.

Un hijo fuera del matrimonio también se incluye en el caso de la infidelidad, pues según la doctora, si ocurre en que el hombre tiene un hijo fuera de su matrimonio y la mujer se entera “son situaciones que en su mayoría no se perdonan”.

Involucrar a terceras personas: Cuando en una relación se le da más importancia a un tercero, ya sea un familiar o un amigo la pareja pasa a ser un segundo plano. “Esta es otra situación que entre parejas jamás se perdonan”, dijo Carrión.

Cuando muere la vida sexual: De acuerdo con la experta, la poca actividad sexual es una de las razones más fuertes. Cuando entre pareja no se ha tenido una vida sexual activa y se prolonga el acto sexual “ocurre que uno de los dos no se siente deseado y correspondido. Esta es la razón más importante porque trabajo mucho este caso con pacientes y la mayoría han llegado a separarse debido a que no han tenido intimidad en más de 9 meses”.

Exceso de alcohol y drogas: Hay casos de relaciones de pareja en que están conscientes de que uno de ellos consume alcohol y drogas, y se aceptan ese tipo “vicios”. Sin embargo, cuando se les escapa de las manos y una de las dos personas involucra a la pareja a que comience en estos actos “se convierte en un círculo vicioso fuerte” que conlleva a las discusiones y peleas.

Agresión física y psicológica: Muchos de los hombres o mujeres que reciben alguna agresión física o psicológica, la mayoría llega a identificarse con su agresor y cuando en verdad se dan cuenta que es algo perjudicial, las personas no lo permiten más y se alejan de la pareja.

Según la experta, este tipo de agresiones en los hijos también puede ser una causa de ruptura amorosa y una razón para no perdonar jamás a la pareja. “La mayoría se aguantan agresiones con tal de tener un matrimonio ‘apantallado"”