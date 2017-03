El extremo cambio de look de Kristen Stewart

Esta transformación sería para su próximo trabajo en la pantalla grande, un thriller titulado Underwater, que empezará a grabarse a fines de mes.

En una reciente entrevista, la actriz habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales: “Estaba muy confundida. Ahora me doy cuenta de quien soy”. También comentó sobre su romance con el actor Robert Pattinson. “Cuando estaba saliendo con Rob, el público era el enemigo y eso no era una manera de vivir”, aseguró al diario inglés The Times.

Fuente: Infobae