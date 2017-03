Paco Moncayo votará por Lasso en segunda vuelta

El excandidato a la Presidencia de la República, Paco Moncayo utilizó su cuenta en Twitter para expresar que su voto en las próximas elecciones por segunda vuelta será por Guillermo Lasso.

No hay otra forma de salir de Correa q votando por Lasso. ¡No queda más! Yo no me voy a lavar las manos diciendo "por ninguno".

— Paco Moncayo G. (@PacoMoncayo) March 7, 2017