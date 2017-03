Galápagos será sede de Congreso de Astronomía en marzo

Del 13 al 17 de marzo de 2017, en la ciudad de Puerto Ayora, situada en la Isla Santa Cruz en Galápagos, se llevará a cabo uno de los Congresos de Astronomía más importantes de la región.

El Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad de Tecnología Swinburne de Australia, organizan el congreso internacional “On the Origin (and Evolution) of Baryonic Galaxy Halos” (Origen y Evolución de los Halos Galácticos Bariónicos, en español), en el que se buscan respuestas a varias interrogantes sobre los halos galácticos bariónicos, su origen y cómo evolucionan, entre otros enigmas científicos.