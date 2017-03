Tom Hiddleston niega que será el nuevo James Bond

El actor británico Tom Hiddleston negó este miércoles que le hayan ofrecido interpretar a James Bond en su próxima película, ni ser el próximo Doctor Who de la serie de televisión británica, como se venía rumoreando los últimos meses.

Así lo declaró Hiddleston, que manifestó: “obviamente me halaga mucho” que la gente piense que me han ofrecido ambos papeles pero la realidad es que no se lo han presentado “ninguna de las dos oportunidades”.

El protagonista de “Kong: Skull Island”, la última película del mono más famoso del mundo, reconoció que es “difícil” responder a la gente que le pregunta como se sentiría si le ofrecieran ambos personajes porque “no ha ocurrido”.

Se desconoce si el actual Bond, el actor Daniel Craig, quien lo ha interpretado en las últimas cuatro películas de la saga, continuará en el papel y otros nombres que se barajan como posibles sustitutos son los de James Norton y Michael Fassbender.

El agente más famoso del MI6 ha sido interpretado a lo largo de los años por los actores por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Desde la primera película, “El satánico Dr. No”, de 1962 y dirigida por Terence Young, hasta la última, “Spectre”, de 2015 y dirigida por Sam Mendes, se han sucedido un total de 24 entregas de la saga.

Por su parte, el actor Peter Capaldi anunció que después de cuatro años dejará de ser el Doctor Who en la serie de televisión de la cadena BBC y aún se desconoce quien le sustituirá.

