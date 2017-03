Ecuador promocionará sus cuatro mundos en feria turística ITB Berlín 2017

Ecuador expondrá los destinos y atractivos de sus cuatro mundos: Costa del Pacífico, Andes, Amazonía y Galápagos, durante su participación en la feria ITB Berlín 2017, una de las más importantes y turísticas.

En el evento que se realizará en la capital alemana, de 8 al 12 de marzo y allí, Ecuador recibirá un reconocimiento por ser el destino pionero de Latinoamérica en implementar un programa de certificación de responsabilidad social empresarial y turismo sostenible.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio del Turismo, Ecuador estará presente en la feria con un stand, dentro del cual participarán 24 coexpositores, entre los cuales se encuentran operadores turísticos, empresas de hospedaje, así como las empresas públicas Quito Turismo y Ferrocarriles Ecuatorianos.

La presencia de la industria turística permitirá fortalecer sus relaciones e incrementar la comercialización de sus productos dentro del mercado alemán.

La presencia de Ecuador en la feria permitirá presentar su oferta turística, visibilizar la marca país en el evento, difundir la campaña internacional ‘All You Need Is Ecuador’, y buscar presencia en la prensa especializada.

Dos chefs profesionales también participarán en el stand, ellos serán los encargados de la degustación gastronómica para el público. Allí también se presentarán algunas exquisiteces ecuatorianas, hecho que posiciona al país como potencia gastronómica.

Un especialista en el destino Ecuador brindará permanentemente información turística, para los interesados en visitar próximamente al país de los cuatro mundos.

Sobre ITB Berlín

La feria ITB Berlín se realiza en el recinto ferial Messe Berlín, todos los años en marzo. El evento dura cinco días, de los cuales los tres primeros son dirigidos a profesionales de turismo y los dos últimos al público en general.

La actividad convoca la presencia de varios representantes de la industria turística, principalmente operadores, agencias de viaje, hotelería, líneas aéreas, cruceros, empresas de ferrocarriles, compañías de alquiler de vehículos, y entre otros.