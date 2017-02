Uruguay: la Justicia impidió un aborto por pedido del padre del bebé

La Justicia uruguaya emitió un fallo en el que se ordena suspender la realización del aborto a una mujer, tras un recurso de amparo solicitado por el padre y pese a que rige en ese país la conocida como ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Este fallo “histórico”, según medios locales, fue otorgado por una jueza del departamento de Soriano (suroeste), en el que se fundamenta sobre el convenio de los derechos de los niños, que fue solicitado por el padre.

Además, fuentes judiciales indicaron a la agencia de noticias EFE que la madre manifestó su deseo de interrumpir el embarazo y el padre fue quien inició el procedimiento para hacerse cargo del menor.

Según detalla el diario local El País, la sentencia de la jueza señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.

“Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, añadió la magistrada.

La Ley 18.987, o también conocida como “ley del aborto”, fue aprobada en 2012 bajo la presidencia de José Mujica (2010-2015) y entre sus artículos se detalla que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada cuando la mujer cumpla con los requisitos establecidos y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez.

En la sentencia de la jueza Pura Book, a la que el periódico montevideano El País tuvo acceso, se detalla que —en la audiencia— la embarazada sostuvo que “tiene un rechazo natural” al embarazo.

“Yo no tengo ganas de estar embarazada ni soportar que me obliguen. Conociendo mis derechos, que me otorga la ley, pude acceder a iniciar el trámite y hacerlo. Aparte de lo natural, que no tengo ganas, todo lo que es ámbito social, económico, laboral, psicológico; todo eso me lleva a ratificar la idea de no tenerlo”, explicó.