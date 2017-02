Lasso: "Lenín Moreno es el Nicolás Maduro de Rafael Correa"

El candidato presidencial Guillermo Lasso tuvo una entrevista en el programa Conclusiones de CNN en Español y donde criticó fuertemente al gobierno de Rafael Correa, a su adversario Lenín Moreno y al CNE.

Lasso habló de estos cuatro temas:

Ley de comunicación

“Nosotros vamos a derogar la ley de comunicación porque una prensa libre es el mejor aliado de un gobierno honesto y porque el periodismo investigativo es una de las mejores herramientas de lucha contra la corrupción y como la constitución exige una ley de comunicación la sustituiremos por una más sencilla con pocos artículos. Primero uno que reconozca que la libertad de expresión es un derecho humano y que no puede ser regulada y perseguida por el gobierno y en segundo lugar un articulo que obligue al gobierno a mantener la fuente de información para el periodismo porque la información pública es de todos los ciudadanos. Un demócrata tiene que aguantar que el pueblo se ría de él y no como los dictadores que tienen la pretensión de reírse ellos del pueblo”.

Debate

“Yo le he planteado al candidato Moreno que debatamos una vez por semana porque la campaña electoral de la segunda vuelta tiene más o menos cinco semanas por lo tanto habrían cinco debates para tratar un tema en cada uno de esos debates pero sucede que el señor Lenín Moreno es el Nicolás Maduro de Rafael Correa. Él es una persona sin liderazgo, sin personalidad y que ha sido puesto por su jefe. Y demuestra su falta de personalidad al temerle a la palabra debate. Él no sabe que debate es la posibilidad que tienen dos personas para hablar sus posturas diferentes sobre un mismo tema. Le tiene miedo al debate y dice que lo que quiere es dialogar. Yo no tengo problema en dialogar o debatir pero que en ese dialogo conversatorio el señor Moreno le explique como así pudo vivir en Ginebra, la ciudad más cara del mundo, sin ser funcionario público y con recursos públicos del Ecuador y además sin pagar impuestos a la renta. Las condiciones para el debate o dialogo lo tiene que poner quien lo organiza no ni el señor Moreno ni yo, pero él dio una declaraciones prepotentes donde dijo que como el quedó primero en la primera vuelta, él impone las condiciones y es la típica actitud del castro chavismo de América Latina.

Oposición unida

Hay un gran proceso de unidad en el Ecuador. El mismo día domingo Cinthya Viteri decidió apoyar nuestra candidatura. Dalo Bucaram también, Washington Pesantez, Patricio Zuquilanda también y esa unidad está creciendo tras la demora en la entrega de los resultados y que presentó un escenario muy extraño y que obligó a una reacción espontánea.

CNE

“En el Ecuador los cinco miembros del CNE son de Alianza País, partido del Gobierno. Por lo tanto resulta risible que ellos se autoculpen de fraude. Yo no confío en el CNE y los ecuatorianos en su mayoría no confían en el CNE y yo se lo dije al presidente del CNE en noviembre del año pasado porque no hay confianza en ellos”.