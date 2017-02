Hija de Juan Pablo Pozo le escribe emotiva carta

El presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Juan Pablo Pozo, compartió en Twitter la carta que su hija, Sofía Pozo, escribió con el afán de apoyar a su padre en su labor ejecutada en el proceso electoral de 2017 en Ecuador.

La carta expresa, en síntesis, que “líderes como Mujica… están orgullosos de tu trabajo”. Continúa diciendo que (Pozo) no debe tomar en cuenta las críticas porque “ellos no saben el trabajo que tú has hecho para estar aquí”.

Finalmente, le recuerda que con el apoyo de su familia saldrá adelante.

Juan Pablo Pozo recibió comentarios de fraude y críticas al proceso de elecciones generales en Ecuador, celebradas el pasado 19 de febrero.