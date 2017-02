Lenín Moreno: "Todo es perfectible. Si hay cosas que mejorar, las vamos a mejorar"

El candidato a la presidencia y exvicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante una entrevista en el canal de televisión, RTS, habló sobre sus propuestas y cambios que realizaría, de ganar la segunda vuelta electoral.

Moreno aseguró que sus propuestas están dirigidas a escuchar a los ecuatorianos, de forma que sean inclusivas. Además, aseguró que, a pesar de que cuenten con la mayoría en la Asamblea, esto se significaría que no habría apertura para el diálogo.

A ser cuestionado sobre medidas económicas, como la reducción de impuestos, Moreno aseguró: “Vamos a darle valor agregado a los productos. Se eliminarán impuestos. Todos los que sean necesarios”.

Sin embargo, cuestionó las propuestas del candidato opositor, Guillermo Lasso referentes al tema: “Si Lasso va a eliminar impuestos ¿Cuántos maestros, médicos, policías va a despedir?”

De igual forma, el candidato afirmó que existen instituciones públicas que podrían ser eliminadas del aparato público, de forma que podrían pasar a ser privadas o público-privadas: “Considero que instituciones como del Buen Vivir podrían ser privadas”.

No solo hizo referencia a la institución dirigida por Ehlers, sino que también habló de los medios de comunicación que actualmente se encuentran en manos del gobierno: “A mi no me interesa tener medios de comunicación de gobierno. Pero sí medios comunitarios”.

Moreno explicó que la venta de los medios no se ha efectuado debido al alto valor de dichos bienes.

Además, el candidato habló de temas de educación, seguridad y bienestar social.