Lenín Moreno explicó porque no ganó en primera vuelta

El candidato presidencial Lenín Moreno aseguró este jueves 23 de febrero del 2017 en una entrevistas televisiva que le “alegra ir a una segunda vuelta” electoral con su adversario de Creo, Guillermo Lasso.

Moreno aseguró que en la segunda vuelta ganará con más de dos millones de votos.

El candidato oficialista aseguró que en esta segunda etapa tendrá nuevamente la oportunidad de “seguir abrazando a los ecuatorianos”, de “volver a escucharlos” y recoger las inquietudes de quienes no votaron por su propuesta.

Moreno explicó que no ganaron en primera vuelta porque gran parte del electorado eligió otras alternativas como Cynthia Viteri (PSC), Paco Moncayo (ID) e Iván Espinel (Compromiso Social).

No obstante, el candidato de la lista 35 afirmó que los sufragios de ellos fueron de AP y que “ahora están regresando” a su favor y cree que no apoyaran a Lasso.

“La patria no puede ser el botín de una persona que le ha hecho mucho daño al Ecuador, me refiero al botín político y no al botín económico, no quiero acusar a nadie de ello. Ellos exiliaron a dos millones de ecuatorianos, generaron el feriado bancario”.

Moreno dijo que no participará en un debate sino en un diálogo en el cual serán únicamente los dos frente a frente.

Con información de El Comercio