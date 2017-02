Guillermo Lasso: "El presidente da a entender que perderán el 2 de abril"

Guillermo Lasso ofreció una rueda de prensa en Guayaquil tras los anuncios oficiales del presidente de CNE, Juan Pablo Pozo, donde ratificó que habrá una segunda vuelta.

Lasso tocó varios puntos en su alocución, pero el primero que abordó fue lo referente a la muerte cruzada que el presidente Rafael Correa estimó usar si Lasso gana la segunda vuelta.

“El actual presidente al nombrar la muerte cruzada está diciendo en pocas palabras que perderán el 2 de abril. Yo le digo al presidente saliente que se vaya tranquilo porque nosotros vamos a realizar una consulta popular sobre la reelección indefinida porque la mayoría del pueblo ecuatoriano está en contra de la reelección indefinida”, explicó Lasso.

El candidato presidencial también habló como será su estrategia para captar los votos de los otros candidatos de oposición que le han respaldado su apoyo en la segunda vuelta.

“El dueño de los votos son los ciudadanos, pero no podemos dejar de reconocer que la influencia de los líderes de los otros candidatos tendrá impacto en sus seguidores, pero eso no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir recorriendo el Ecuador para llevar el mensaje que queremos recuperar la democracia, vamos a exhibir lo que queremos hacer en el futuro no vamos a hablar de lo que han hecho en el pasado. Vamos a trabajar duro, a seguir con nuestra propuesta de un millón de empleo en cuatro años, vamos a hablar con los votantes y con las bases de Alianza País que están decepcionados porque el mensaje es para todos los ecuatorianos”, agregó Lasso.

Sobre la gobernabilidad el presidenciable declaró lo siguiente:

“Ya no habrá dictadura en la Asamblea Nacional como en años anteriores. Se tendrá que ir a la asamblea a dialogar, a conversar, a negociar entre los partidos que han ganado sus puestos y habrá que entenderse”, puntualizó.

Lasso también se pronunció sobre Manabí y la costa donde no recibió más del 20 por ciento de sus votos.

“Mi sangre es manabita y conozco muy bien sus costumbres por mi madre. Para Manabí mantengo las propuestas de que sea zona franca, acomodar los aeropuertos, reactivar la economía de los prequeños y grandes productores. Hablar con la gente y escucharlos. En la Costa en gerenal ha habido mucha competencia por los otros partidos de oposición, pero vamos a estrechar lazos para conseguir la democracia que queremos”.