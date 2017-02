Jaime Nebot: hay que defender la segunda vuelta

El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, instó a los ciudadanos a “defender la segunda vuelta” y que evitarán un ” intento de fraude porque la voluntad del pueblo es la base de la democracia y sin ella no hay libertad”.

Las declaraciones de Nebot fueron emitidas en una concentración con simpatizantes de distintos partidos políticos desde los exteriores de la Delegación Electoral del Guayas para exigir que se oficialicen los resultados electorales.

En el lugar, Nebot aseguró que defenderá la libertad. “Estamos aquí para defender la democracia y la voluntad popular y esto no admite diferencias política”, señaló tras reunirse con líderes sociales y económicos de Guayaquil.

Nebot aseguró que los ciudadanos saldrán a las calles para hacer respetar la democracia ” y sin ella no hay libertad y sin esta no hay vida y este pueblo no se dejará atropellar”.

A la concentración también acudió la excandidata presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC), Cynthia Viteri, y expresó que “el próximo 8 de marzo el pueblo estará de pie, Guayaquil sabe hacer marchas multitudinarias y sabe hacer respetar el derecho de los ecuatorianos, la democracia y la libertad”.

Con información de El Universo.