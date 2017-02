Glas: "hay dos opciones: el Ecuador de hoy o el del sálvese quien pueda"

“Este es el momento donde con profunda reflexión, ante dos opciones claramente definidas podrá el ecuatoriano evaluar cuál es la mejor opción para los próximos cuatro años”, señaló este martes Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador y candidato a la misma dignidad junto al presidenciable, Lenín Moreno. “Aquí hay solamente dos opciones y ya el ciudadano no puede confundirse, el Ecuador de hoy y el Ecuador del sálvese quien pueda, de Guillermo Lasso, de la bancocracia, del feriado bancario, de la falta de salud y la educación, el Ecuador sin carreteras”, señaló en entrevista con La Ciudadana.

Dijo que acompañar a Lenín Moreno como su binomio es un privilegio y aseguró que trabajará para seguir cambiando el Ecuador. “¿Hasta cuándo?, hasta que no exista pobreza extrema y luego iremos por la erradicación de la pobreza”, anotó.

El segundo mandatario señaló que durante la campaña todos los partidos manosearon la palabra cambio, cuando los que cambiaron el país fueron los de Alianza PAIS.

“El ciudadano solo tiene dos opciones, El Ecuador de hoy que yo lo sintetizo como el Ecuador en el que nadie está solo, que Lenín Moreno lo ha sintetizado en un plan que se llama Toda una vida y el Ecuador de antes con una bancocracia en donde ganaba el que más dinero tenía, el imperio del más fuerte”, afirmó.

En cuanto a la campaña sucia que se ha levantado en su contra dijo que está preparado para recibir más ataques. “Que hagan lo que quieran, a mí me han virado como bolsillo de payaso y no me molesta, soy servidor público y tengo que rendir cuentas, pero de la misma manera que yo abro todo hasta mi hogar, para que vean como vivo, lo mismo que lo haga (Andrés) Páez. A mí me han investigado y que lo sigan haciendo”, afirmó.

El segundo mandatario aseguró además que en los próximos días acudirá a la justicia ecuatoriana para, por la vía civil y penal, pedir que cada calumnia que se ha levantado en su contra se responda dentro del estado de derecho.

“La próxima semana anunciaré al país las acciones legales y no lo haré parte de mi campaña electoral. Que respondan dentro de un estado de derecho, como corresponde ante la ley, ante los jueces”, finalizó.

En caso de haber segunda vuelta, que iniciaría el 10 de marzo, Glas dijo que pedirá licencia sin sueldo y no descarta pedir vacaciones ya que ha acumulado 87 días por tres años de trabajo en los que nunca ha descansado.

Indicó que al momento ha retomado su trabajo como vicepresidente y viajará a Manabí para continuar con el programa de reconstrucción y entregar obras educativas y de vialidad. “Como dice el compañero presidente el futuro no se detiene, esto no se detiene”.

Fuente: ANDES