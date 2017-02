Movimiento CREO denuncia que hallaron documentos electorales en "la basura"

El director nacional del movimiento CREO, César Monge, denunció que presuntamente encontraron documentos electorales “en la basura” cercanos a varios recintos electorales.

“Encontramos padrones (…) certificados de votación y actas de escrutinio en la basura”, manifestó Monge a través de su cuenta en Twitter.

Añadió el dirigente que en “todas” las “actas que encontramos en la basura, Guillermo Lasso supera a Lenín Moreno”, dijo a través de la red social.

Según Monge, dijo que el movimiento CREO “tiene el mayor sistema de control electoral, y con esta información podemos contrastar lo que nos da el CNE”.



Añadió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no nos entregó la información a tiempo y la dio mal, sin dar explicaciones”, dijo a través de la red social.

Monge habría llegado este 20 de febrero a la Delegación Electoral del Guayas, ubicada en el norte de Guayaquil. Allí reclamó que “si alguna de estas personas no ha ido a votar, alguien les pudo haber firmado como si hubieran votado y como no había a quién entregarle el certificado de votación lo botaron en la basura para que no quede rastro”, declaró Monge según reseña El Comercio.