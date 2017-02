Nebot: "Por culpa de otros no se consolidó con Lasso"

Jaime Nebot ayer no dio declaraciones. Hoy, 20 de febrero del 2017 se animó. Salió acompañado de la candidata a la presidencia Cynthia Viteri y de su compañero de fórmula, Mauricio Pozo.

Ante los presentes, Nebot se pronunció sobre los resultados preliminares del CNE. Desde el Salón de la Ciudad de Guayaquil, en el Municipo, Nebot expresó que de ser necesario convocará a una “gigantesca movilización para defender la democracia en las calles”.

Nebot explicó que las voces de fraude existen, pero aún no están consumadas y por ello indicó: “Tenemos que evitar la mínima posibilidad de que un fraude electoral se consolide”.

Nebot, además dijo que más del 60% de los ecuatorianos rechazaron la propuesta del Gobierno actual y votaron en contra del continuismo. Eso en referencia a la suma de todo el apoyo otorgado a los candidatos de oposición.

En referencia a su candidata presidencial, Nebot apoya la postura de Viteri quien mencionó que ante una eventual segunda vuelta, ella daría su apoyo a Guillermo Lasso de la alianza CREO-SUMA.

Sobre la tan llamada “unidad” y la crítica de algunos partidarios del por qué no hubo un solo candidato de derecha, Nebot dijo:

Por culpa de otros no se pudo consolidar una candidatura alrededor del señor Lasso, no por culpa nuestra, este no es el momento de profundizar eso, ya habrá tiempo de hacerlo”.