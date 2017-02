Patricio Zuquilanda tuvo problemas para votar

El candidato presidencial del Partido Sociedad Patriótica, Patricio Zuquilanda, tenía previsto ejercer su derecho al voto a las 08:00 en el Colegio Estrada, en Cumbayá, al nororiente de Quito.

Sin embargo, la mesa donde debía sufragar a la hora prevista aún había sido instalada. Ante esto, expresó que esperaría sentado en un banco hasta que le permitan votar y que no reclamará por este incidente al que consideró que no tiene una “mala intención”, sino por “alguna cosa administrativa”.

El señor Zarate, Presidente de la Junta receptora me indicó que no podía votar porque no ENVIARON el padrón electoral. CERO EN CONDUCTA — Patricio Zuquilanda (@ZuquilandaDuque) February 19, 2017

En entrevista con EL TELÉGRAFO, el presidenciable se pronunció en contra de las veedurías internacionales porque dijo que no son necesarias ya que cree que el ecuatoriano es honesto.

También dijo que no cree en los porcentajes que algunas encuestadoras han publicado porque opina que es el pueblo ecuatoriano el que decidirá al final. Zuquilanda no quiso indicar el lugar específico donde se concentrará junto con su equipo y divagó en que podría ser en “las aldeas, en las parroquias, en los sitios más desprotegidos de la economía nacional, donde la gente no tiene voz”.

Lo que sí aseguró es que después de votar, acompañará a sus compañeros del partido, entre estos mencionó al expresidente Lucio Paredes, actual candidato a asambleísta Nacional, a Raúl Mora y a los dirigentes que están como candidatos por la provincia de Pichincha. “Yo personalmente voy a acompañarles a votar a todos ellos”.

Fuente: El Telégrafo