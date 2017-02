Incautan en Paraguay 800 plantas de marihuana a club recreativo

La policía uruguaya incautó más de 800 plantas de cannabis en el departamento de Maldonado en un procedimiento contra un club que promocionaba catas de marihuana para turistas.

“A raíz de una denuncia realizada por el IRCAA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), un equipo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, realizó tres allanamientos en Maldonado, tres de ellos en chacras y uno en un chalet, incautando 857 plantas de cannabis, dos contenedores de cogollo, dinero y vehículos.

Por este procedimiento hay ocho detenidos que esperan declarar ante la justicia”, dijo un comunicado oficial del Ministerio del Interior.

El procedimiento estuvo dirigido contra el José Ignacio Social Club, uno de cuyos voceros dijo en enero al diario argentino La Nación que en sus instalaciones se ofrecían catas de 27 variedades de marihuana a los turistas, una posibilidad que no está prevista ni autorizada en la ley que legalizó el mercado de la marihuana en el país.

José Ignacio es un selecto balneario del departamento de Maldonado, vecino a Punta del Este, donde veranean miles de turistas extranjeros, principalmente argentinos y brasileños.

Hernán Giménez, un ex empleado del club que fue citado a declarar ante la justicia en calidad de testigo, dijo a la AP que quienes incautaron las plantas “tenían mucho desconocimiento” y no distinguieron entre plantas de cáñamo sin poder psicoactivo y verdaderas plantas de marihuana.

El caso está a estudio de la jueza Adriana Morosini, quien a través de un funcionario de su oficina dijo que no haría declaraciones.

El Parlamento uruguayo sancionó el 10 de diciembre de 2013 una ley que transformó a Uruguay en el primer país del mundo en tener un mercado legal de esta hierba desde su siembra hasta su venta al público, que está previsto que se realice en una red de farmacias, aunque la puesta en marcha del plan ha sufrido sucesivas postergaciones. Por el momento, todavía no se ha llamado a que se registren los interesados en comprar la droga, un paso previo al comienzo de la venta.

La misma ley habilitó el cultivo personal del cannabis y la formación de clubes cannábicos para el cultivo grupal. Ambas opciones ya están en funcionamiento, pero solo están permitidas para ciudadanos uruguayos o residentes permanentes en el país, debidamente registrados.

Hasta el momento hay 6.057 cultivadores y 33 clubes habilitados.

En enero la policía desbarató un club cannábico ilegal en la ciudad de Bella Unión, 630 kilómetros al norte de Montevideo y fronteriza con Argentina y Brasil, donde se incautaron 20 plantas ya desarrolladas y 111 plantines.

