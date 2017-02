Lista de países que más consumen pornografía

PornHub, uno de los portales de pornografía más consultados en el mundo recogió las cifras que les dejó el 2016 y presentó el listado de los 10 países que más consumen pornografía.

El portal que recibió más de 23 billones de visitas durante el año pasado asegura que durante el 2016 los usuarios vieron cerca de 92.000 millones de videos, lo que equivaldría, según la página, a que cada persona del mundo haya visto cerca de 13 videos.

Reino Unido busca contenido lésbico En Canadá el tiempo promedio de lo que gastan viendo pornografía es de casi diez minutos. India: en este país los términos de búsqueda están encabezados por ‘India’, ‘esposa india’ y ‘estudiante india’. En Japón el contenido más buscado es el hentai, es decir, dibujos que ilustran actividades sexuales. Entre los términos de búsqueda que más se utilizan en Francia son ‘francesas’ y ‘mamá francesa’. En Alemania las búsquedas de contenido en realidad virtual han aumentado un 622 por ciento. En Australia los videos más vistos fueron los que tenían a lesbianas como protagonistas. En Italia aumentó la búsqueda de contenido en 360 grados y relacionado con Harley Quinn, personaje del mundo de Batman. El tiempo promedio de consumo de pornografía en Brasil fue de 8 minutos. México es el país del norte que más ve pornografía

¿Dónde se ve el porno?

Una muestra más de que la actualidad está en el celular, los smartphones desplazan a la PC con el 61% del consumo total, las laptops y las desktops tienen el 28%y las tabletas, el 11%. Es decir, los millennials están fuertemente enganchados con el consumo de pornografía, ya que el visitante promedio tiene 35 años, pero el grupo más abundante en la gráfica es el de 18 a 24, seguido por el de entre 25 y 34.

¿Qué vemos más?

Como cada año, este gusto no cambia y no hay sorpresa, lesbianas es el término más buscado, le sigue Madrastra, luego MILF (Mother I like to fuck), adolescente y hermanastra completan el top 5.

¿A qué hora vemos más porno?

En la medianoche, pero las 4 de la tarde es la segunda hora más atractiva.

¿A quién preferimos ver?

La mayoría de las listas coinciden con la de Pornhub y es la veterana Lisa Ann, en segundo sitio está Mia Khalifa, en tercero, Kim Kardashian . En los chicos, es Mandingo y en segundo sitio el acusado de violación, James Deen.

Las mujeres son el grupo que ve más porno

Otro de los datos interesantes es que el consumo de pornografía creció en un 26% a nivel mundial, Brasil y Filipinas son los países en que más mujeres ven el XXX con un sorprendente 35% y Japón es el que menos mujeres tiene como público con un 20% . Las mexicanas ven porno en un 30% y el término que más buscan es mexicana, pero al alza va albañiles mexicanos ¿?

Por fin, estos son los 10 países que más tráfico aportan al sitio, los que más ven pornografía