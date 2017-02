Cómo elegir la carrera universitaria correcta

Decidir qué carrera universitaria se va a estudiar es una de las tareas más difíciles a las que se enfrentan los jóvenes. Claro que hay varios de ellos que ya desde niños tenían la respuesta, pero la inmensa mayoría debe atravesar por una etapa de gran indecisión. Terminado el periodo escolar,encontrar el rumbo adecuado para los próximos años es una incógnita difícil de resolver.

En diálogo con Infobae Paula Quattrocchi, miembro de la Subsecretaria de Coordinación Académica de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindó algunos consejos para escoger la alternativa apropiada: “Una de las principales recomendaciones tiene que ver con el valor de la información.

Es importante tener una amplia información sobre los proyectos informativos y campos ocupacionales. Hablar con profesionales, interiorizarse sobre lo que uno puede hacer después de recibirse y la mayoría no conoce”.

“De acuerdo a las consultas que les hacemos a los estudiantes sobre cuántas carreras conocen, ninguno nombra más de 15 o 20. Y solo la UBA tiene más de 120 carreras universitarias”, detalló la psicóloga, integrante del departamento de orientación vocacional.

El siguiente paso es enfocarse en lo subjetivo, en todo lo referido a gustos e intereses, como también las habilidades y capacidades que creen y que pueden tener. Considerar los desafíos a afrontar y los recursos para ello.

El tercer pilar a considerar reside en la relación con los adultos. Suele ocurrir que los padres involucren sus ansiedades y deseos propios, condicionando la decisión.

La especialista recomendó que los jóvenes “recurran a los espacios de orientación donde no solamente se interactúa con profesionales que guían la elección, sino que además se intercambia opiniones con pares”.

Por su parte, para ayudar a disipar este panorama de dudas e incertidumbre, la Universidad Siglo 21 conformó una lista de consejos para ayudar a los estudiantes en su búsqueda de un futuro profesional.

Empezar por los no:en ocasiones es más sencillo especificar las ramas de estudio por las que no se tiene preferencia o que generan menor entusiasmo. Esta definición permite recortar el abanico de opciones de carreras universitarias.

Definir fortalezas y debilidades:otro ejercicio es escribir las tareas que resultan más interesantes y las que se imagina realizando de manera habitual así como aquellas para las que se tenga mayor facilidad. De esta manera, se continúan descartando opciones para realizar una elección acorde a los intereses.

Conversar con profesionales del sector:indagar en las profesiones que ejercen y tareas que realizan los graduados de las carreras para tener un panorama real sobre la salida laboral de las diferentes carreras y los ámbitos de desempeño que pueden ser fábricas, oficinas, talleres, etc.

Analizar el plan de estudios:investigar sobre el plan de estudios, la cantidad de materias que incluye, los contenidos mínimos, los programas, etc. Hay carreras que poseen un enfoque más práctico a través de talleres o experimentación.

Informarse sobre las modalidades de cursada:con la masificación de las nuevas tecnologías de la actualidad, muchas universidades brindan la posibilidad de cursar de manera 100 por ciento virtual o semi presencial, esto puede resultar una facilidad para algunos.

Informarse sobre la duración:en relación a la duración de la carrera, existen numerosas opciones. Por un lado están las licenciaturas, que se extienden a partir de 4 años, por otro las tecnicaturas de 2 años y medio, y finalmente las diplomaturas que duran 6 meses. También hay cursos cortos o de verano que pueden inclinar la decisión.

Conocer la salida laboral y el campo de desempeño:todas las carreras definen un perfil del graduado y su campo de desempeño. Es importante conocer la salida que ofrece en la actualidad el mercado laboral, para no llevarse sorpresas. Lo mismo con el rango de salarios ofrecidos.

Asesorarse sobre el aval de los títulos ofrecidos: la oferta universitaria es extensa, pero no todas otorgan títulos avalados por el Ministerio de Educación de la Nación o bien títulos de reconocimiento internacional.

Fuente: Infobae